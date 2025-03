Autobranche besonders betroffen: Deutsche Industrie verliert an Boden

Die Industrie in Deutschland verliert nach Einschätzung der deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb an Boden.

"Einen solchen Einbruch im internationalen Wettbewerb in derart kurzer Zeit haben wir bisher nicht beobachtet", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Herausforderungen für die Industrie, im globalen Wettbewerb zu bestehen, sind gewaltig."

Der Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit zieht sich den Angaben zufolge durch alle Bereiche der Industrie. Besonders betroffen ist jedoch die Automobilbranche, die dem Ifo-Institut zufolge seit rund zwei Jahren an Boden verliert. "Auch in der Metall- und Chemieindustrie bleibt die Lage angespannt", hieß es. Vergleichsweise stabil stehen die Getränkehersteller da: Deren Position im internationalen Wettbewerb habe sich zuletzt kaum verändert, so die Forscher.