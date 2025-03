Das neue Konzept von TikTok revolutioniert derzeit den Online-Handel . Statt Produkte zu verstecken, rückt die Plattform sie nun ungeniert in den Mittelpunkt. In den USA und Asien bewerben etablierte TikToker in Livestreams oder Einzel-Posts dabei verschiedene Produkte, die direkt auf das beworbene Produkt verweisen. ​Der Hashtag #TikTokMadeMeBuyIt hat weltweit eine enorme Reichweite erzielt. Bis Oktober 2024 wurden unter diesem Hashtag etwa 1,5 Millionen Videos veröffentlicht, die insgesamt über 8,5 Milliarden Aufrufe generierten.

Was die Nutzung des TikTok Shops betrifft, zeigen Umfragen , dass in den USA 45 Prozent der befragten Amerikaner bereits über TikTok Shop eingekauft haben. Allerdings veröffentlicht TikTok selbst keine offiziellen Nutzerzahlen für den TikTok Shop, sodass genaue weltweite Zahlen derzeit nicht verfügbar sind.​

TikTok erhält dabei bis zu fünf Prozent des Gewinns pro Produkt, während Influencer ebenfalls bis zu fünf Prozent Provision erhalten. Einige Influencer berichten von Gewinnen von bis zu 50.000 Dollar in nur wenigen Tagen . Am erfolgreichsten ist wohl die chinesische Creatorin Zheng Xiangxiang, die laut Standard-Berichten wöchentlich rund 14 Millionen US-Dollar mit den Verkaufsvideos verdient. Im Vergleich dazu konnten auf Instagram Top-Influencer bislang "nur" eine Million US-Dollar pro Jahr generieren.

Kommt TikTok Shop nach Deutschland und Österreich?

In einer Pressemitteilung vom 27. März 2025 hieß es, dass TikTok Shop nun auch in Deutschland ausgerollt wird. Ab 31. März sollen Nutzer in Deutschland ihre Lieblingsprodukte nicht mehr nur über TikTok entdecken, sondern auch direkt kaufen können. Zum Start sind unter anderem About You, Cosnova, Deiters und NIVEA (Beiersdorf) dabei sowie kleine lokale Unternehmen wie Miralina's Halal Sweets und TEVEO dabei.