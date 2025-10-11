Eine fünfköpfige Familie buchte für ihren Urlaub in Perth (Australien) ein privates Haus über die Online-Plattform Airbnb. Doch die Freude auf den Aufenthalt währte nicht lange. Nur wenige Augenblicke nach ihrer Ankunft entdeckte Familienvater Kriss Hardman eine Überwachungskamera, gut sichtbar auf einem Regal im Wohnzimmer platziert – mit direktem Blick auf die Couch. Ein blinkendes Licht deutete darauf hin, dass das Gerät eingeschaltet war. Hardman filmte die Szene und veröffentlichte das Video mit der Frage "Ist das in Airbnbs überhaupt erlaubt?" auf TikTok.

Überwachungskamera in Wohnzimmer entdeckt Kriss und Kate Hardman, Eltern von drei kleinen Kindern, entschieden sich nach der beunruhigenden Entdeckung, die Nacht in einem Hotel zu verbringen. In einem Video-Update teilte das Paar mit: "Wir haben beschlossen, die Unterkunft zu verlassen. Es hat uns wirklich verunsichert – und die Sicherheit unserer Familie mit drei kleinen Kindern war uns am wichtigsten."

Suche nach alternativer Unterkunft war mühsam Sie berichten, dass Airbnb ihre Entscheidung zunächst "in vollem Umfang" unterstützt und angeboten habe, eine vergleichbare Unterkunft zu organisieren. Doch dann folgte der nächste Rückschlag: "Als sich herausstellte, dass eine vergleichbare Unterkunft mehrere Tausend Dollar kosten würde, ist der Kontakt plötzlich abgebrochen", berichten sie. Eine alternative Unterkunft in derselben Preisklasse zu finden, gestaltete sich aufgrund der Schulferien als äußert schwierig, da viele Quartiere bereits ausgebucht waren.

Der Familienvater sei in seinem Urlaub den ganzen Tag mit dem Kundenservice der Buchungsplattform im Austausch gewesen. Einen Tag später kam schließlich die positive Nachricht: Airbnb übernahm die entstandenen Hotelkosten und half bei der Suche einer neuen Unterkunft.