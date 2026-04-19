TikTok-Trend: Warum jetzt alle auf die "6-6-6-Walking-Methode" setzen
Dass Bewegung gesund für Körper und Geist ist, ist allgemein bekannt. Dennoch gibt es zahlreiche Gründe (oder Ausreden?), die regelmäßigen Sport erschweren: fehlende Zeit, zu hohe Kosten für Fitnessstudios, langfristige Vertragsbindungen oder der innere Schweinehund, der oft die Oberhand gewinnt.
In den sozialen Medien gibt es jede Menge sportlicher Herausforderungen, die mit wenig Aufwand und überschaubarem Zeitinvestment relativ schnelle Ergebnisse versprechen. So wie die "6-6-6-Walking-Methode".
Was ist die 6-6-6-Walking-Challenge?
Die "6-6-6-Walking-Challenge", auch als "6-6-6-Walking-Methode" bekannt, setzt auf Regelmäßigkeit und einfache Umsetzbarkeit statt auf intensive Trainingseinheiten.
Konkret besteht sie aus:
- 6 Minuten Aufwärmen
- 60 Minuten zügigem Gehen
- 6 Minuten Cool-down (langsames Ausgehen)
Abnehmen ohne Diät und intensiven Sport
Im Idealfall wird die Geh-Routine sechsmal die Woche über sechs Wochen hinweg umgesetzt, um spürbare Effekte zu erzielen. In vielen Fällen ist diese Methode erfolgversprechend und kann selbst ohne Diät oder gezielte Ernährungsumstellung zu einem Gewichtsverlust führen. Durch das tägliche, zügige Gehen verbrennt man immerhin bis zu 400 Kilokalorien.
Die Vorteile der "6-6-6-Walking-Challenge":
- Keine Ausrüstung erforderlich (abgesehen von Turnschuhen)
- kostenlos und jederzeit umsetzbar
- Gut in den Alltag integrierbar
- Zeitersparnis, da man direkt vor der Haustür oder vom Arbeitsplatz aus starten kann
- Verbesserung der allgemeinen Fitness
- gelenkschonend
- Fördert die mentale Gesundheit
- Kein Schrittzählen notwendig
- Nebenbei kann man gemütlich Podcasts oder Hörbücher hören
Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit der Challenge
Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram und TikTok berichten von ihren Erfahrungen mit der "6-6-6-Walking-Challenge". So auch Userin Ariana Anjaz, die die Methode selbst ausprobiert hat und resümiert: "60 Minuten, 6 Tage die Woche, um sechs Uhr morgens oder abends mit einem sechsminütigen Warm-up und Cool-down. Klingt einfach, aber es wirkt. Schon eine halbe Stunde Gehen fördert die Herzgesundheit, verbrennt Kalorien, hebt die Stimmung und ist schonend genug, um es langfristig durchzuhalten."
Expertin bestätigt positive Wirkung
Das bestätigt auch die US-amerikanische Allgemeinmedizinerin Dr. Nita Bijoor im Interview mit FOX Carolina News: "Gehen ist eine hervorragende Form der Bewegung. Es gilt als eine der effektivsten Methoden, um den Blutdruck zu senken, die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern und Fett zu verbrennen."
Sie rät dazu, die Methode an die individuellen Lebensumstände anzupassen und beispielsweise an vier bis fünf Tagen die Woche jeweils 30 Minuten zu gehen. Quasi eine vereinfachte "3-3-3"-Walking-Variante.
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