Dass Bewegung gesund für Körper und Geist ist, ist allgemein bekannt. Dennoch gibt es zahlreiche Gründe (oder Ausreden?), die regelmäßigen Sport erschweren: fehlende Zeit, zu hohe Kosten für Fitnessstudios, langfristige Vertragsbindungen oder der innere Schweinehund, der oft die Oberhand gewinnt. In den sozialen Medien gibt es jede Menge sportlicher Herausforderungen, die mit wenig Aufwand und überschaubarem Zeitinvestment relativ schnelle Ergebnisse versprechen. So wie die "6-6-6-Walking-Methode".

Was ist die 6-6-6-Walking-Challenge? Die "6-6-6-Walking-Challenge", auch als "6-6-6-Walking-Methode" bekannt, setzt auf Regelmäßigkeit und einfache Umsetzbarkeit statt auf intensive Trainingseinheiten. Konkret besteht sie aus: 6 Minuten Aufwärmen

60 Minuten zügigem Gehen

6 Minuten Cool-down (langsames Ausgehen)

Abnehmen ohne Diät und intensiven Sport Im Idealfall wird die Geh-Routine sechsmal die Woche über sechs Wochen hinweg umgesetzt, um spürbare Effekte zu erzielen. In vielen Fällen ist diese Methode erfolgversprechend und kann selbst ohne Diät oder gezielte Ernährungsumstellung zu einem Gewichtsverlust führen. Durch das tägliche, zügige Gehen verbrennt man immerhin bis zu 400 Kilokalorien.

Die Vorteile der "6-6-6-Walking-Challenge": Keine Ausrüstung erforderlich (abgesehen von Turnschuhen)

kostenlos und jederzeit umsetzbar

Gut in den Alltag integrierbar

Zeitersparnis, da man direkt vor der Haustür oder vom Arbeitsplatz aus starten kann

Verbesserung der allgemeinen Fitness

gelenkschonend

Fördert die mentale Gesundheit

Kein Schrittzählen notwendig

Nebenbei kann man gemütlich Podcasts oder Hörbücher hören

Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit der Challenge Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram und TikTok berichten von ihren Erfahrungen mit der "6-6-6-Walking-Challenge". So auch Userin Ariana Anjaz, die die Methode selbst ausprobiert hat und resümiert: "60 Minuten, 6 Tage die Woche, um sechs Uhr morgens oder abends mit einem sechsminütigen Warm-up und Cool-down. Klingt einfach, aber es wirkt. Schon eine halbe Stunde Gehen fördert die Herzgesundheit, verbrennt Kalorien, hebt die Stimmung und ist schonend genug, um es langfristig durchzuhalten."