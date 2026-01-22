Toogi Dorjbayar (34), auf TikTok besser bekannt als @teachmehowtotoogi, entschied sich im März vergangenen Jahres, ihren Alltag grundlegend zu verändern. Der Auslöser war eine Wette mit ihrer Zwillingsschwester: "Ich ahnte nicht, dass dies mein ganzes Leben ändern würde", berichtet die alleinerziehende Mutter auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie beschloss, jeden Tag 20.000 Schritte zu gehen. Bereits nach vier Wochen hatte die 34-Jährige fünf Kilogramm abgenommen und auch ihre psychische Verfassung verbesserte sich deutlich.

20.000 Schritte täglich trotz Vollzeit und Kinder – wie geht das? Dorjbayar, die zuvor zahlreiche Diäten ohne nachhaltigen Erfolg ausprobiert hatte, stellte sich gemeinsam mit ihrer Schwester der Herausforderung: "Ich vereinbarte mit meiner Zwillingsschwester, jeden Tag 20.000 Schritte zu laufen. Wir hatten schon so viele Challenges in der Vergangenheit ausprobiert." Gar nicht so einfach, denn die 34-Jährige hat zwei Kinder und arbeitet Vollzeit. In ihren Video-Tagebuch dokumentiert sie, wie sie dennoch täglich zwischen 15.000 und 20.000 Schritte schafft: Vor der Arbeit: Von 6 bis 6:30 nutzt sie zuhause rund 30 Minuten ein Walking Pad.

Jede Mittagspause verbringt sie mit einem 30-minütigen Spaziergang. Nach Feierabend: Nach der Arbeit geht sie weitere 30 bis 60 Minuten auf das Walking Pad.

Wie lange geht man für 20.000 Schritte? Zusammen mit den täglichen Wegen zur Arbeit, Kaffeemaschine, Toilette etc. und den Strecken mit ihren Kindern kommt sie so fast rund 20.000 Schritte pro Tag. Insgesamt bedeutet das etwa 2,5 bis 4 Stunden aktives Gehen. Teilt man die Bewegung in kleine Einheiten über den Tag auf, gelingt das deutlich leichter.

20 Kilogramm abgenommen durchs Spazierengehen Der Start ihrer Challenge war alles andere als einfach: "Meine Muskeln schmerzten, mein Körper protestierte so stark." Doch die Wette mit ihrer Zwillingsschwester motivierte sie zusätzlich. Denn wer einen tag ausließ, musste der anderen 200 Euro zahlen, so die Abmachung. Acht Monate lang hielt die Content Creatorin, die nach eigenen Angaben bereits seit 20 Jahren mit ihrem Übergewicht kämpfte, ihr tägliches Schrittziel durch. Das Ergebnis? Die Zweifachmutter nahm allein durchs Gehen 20 Kilogramm ab. Sie machte keinen zusätzlichen Sport und änderte auch nichts an ihrer Ernährung.