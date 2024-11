© Foto von Leeloo The First / Pexels

Immer wieder um 11:11 auf die Uhr zu schauen – das kann kein Zufall sein. Denken zumindest viele. Die sogenannten "Zwillingszahlen" tauchen dann nicht nur am Handy oder auf der Armbanduhr immer wieder auf, sondern verfolgen einen auch am Backofen, Computer oder sonstigen Dingen, die diese Zahlenkombination zulassen.

Wissenschaftlich gesehen hat dieses Phänomen keine Relevanz, was nicht sonderlich überraschend ist. Trotzdem taucht es immer wieder in den sozialen Medien auf. Die Zwillingszahlen und speziellen Uhrzeiten wie 11:11 Uhr oder 22:22 Uhr werden immer wieder in Videos, Beiträgen und Reels diskutiert – aber warum eigentlich?

11:11 Uhr: Die Bedeutung des Phänomens Für dieses Phänomen gibt es tatsächlich eine Erklärung: Wer immer wieder um 11:11 auf die Uhr schaut, hat sein Gehirn darauf trainiert. Man spricht von selektiver Wahrnehmung. Wer also glaubt, ein Muster zu erkennen, wird es umso häufiger wahrnehmen. Man könnte es auch anders erklären: Wer sich einen Heiratsantrag wünscht, wird plötzlich häufiger Eheringe in Schaufenstern oder Werbung zu Flitterwochen sehen, da die Wahrnehmung auf ebendiese Vorkommnisse trainiert ist. Wer noch nie gelbe Autos in der Stadt herumfahren sah, wird sie nach diesem Artikel möglicherweise häufiger wahrnehmen. Vermutlich haben die Menschen, die eine Bedeutung in der Uhrzeit 11:11 sehen, die Zahlenkombination in der Vergangenheit schon häufiger erspäht, aber diese nicht bewusst wahrgenommen und somit auch keine Bedeutung darin erkannt.

In der Esoterik hat das Gefühl der Bedeutsamkeit, die diese Zwillingszahl auslöst, einen anderen Hintergrund: Manche sprechen von einem Zeichen des Universums, das auf etwas aufmerksam machen möchte oder erkennen darin Botschaften von göttlichen Wesen wie etwa Engeln oder spirituellen Führern oder Meistern. Spirituelle Menschen schenken dem Zeichen der Uhrzeit 11:11 also ein tieferliegendes Vertrauen. Für viele von ihnen bedeutet die Zahlenkombination, dass eine positive Veränderung bevorsteht und dass der "göttliche Plan", der für sie vorgesehen ist, in nächster Zeit aufgehen könnte.

In der Numerologie steht 11:11 für Neuanfänge Die Zwillingszahlen sollen laut der spirituellen Lehre der Numerologie die Menschen daran erinnern, sich zurückzulehnen und die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen zu lassen. Diese dürften sich nämlich bald zum Positiven verändern. Lang ersehnte Hoffnungen könnten sich erfüllen, wenn die doppelten Uhrzeiten gesichtet werden, heißt es.

Viele sehen in den Doppel-Uhrzeiten wie 11:11 ein Beispiel für Synchronizität. Bei immer wieder auftretenden Synchronizitäten wird man gerade auf den "richtigen" Weg geführt, so ein weit verbreiteter Glaube in einigen spirituellen Lehren.

Wer sich aus einer Situation etwas erhofft, darf sich demnach bei einem häufigen Blick auf die Zahl 11:11 darüber freuen, dass bald alles seinen Anfang nimmt. Beweise gibt es dafür natürlich keine. Denn auch das Unterbewusstsein spielt natürlich eine große Rolle. Wer etwas als bedeutsam und nicht mehr als Zufall wahrnimmt, hat für diese Dinge einen anderen Blick entwickelt.

Stars sehen Bedeutung in 11:11 Uhr Die Rapperin Cardi B berichtete in einem Beitrag auf Instagram über ihren Bezug zu den Doppel-Uhrzeiten und gab ihre persönliche Bedeutung preis. "Ich glaube so sehr an 11:11, weil ich am 11. geboren bin und meine Oma am 11.11.2011 gestorben ist", so die Musikerin. "Diese Woche hab ich so oft um 11:11 auf die Uhr gesehen. Es fühlt sich an, als würde mir Gott eine Nachricht schicken wollen. Es ist, als würde er sagen 'Siehst du? Hab Vertrauen in mich, ich höre deine Gebete'", führt Cardi B in ihrem Posting weiter aus.