Subway Therapy: Was bedeutet der New Yorker U-Bahn-Trend?

"Subway Therapy" ist ein Kunstprojekt, das der New Yorker Künstler Matthew Chavez ins Leben gerufen hat. Die Idee dahinter: Menschen sollen in der hektischen Umgebung der New Yorker U-Bahn einen Ort finden, an dem sie ihre Gedanken, Gefühle oder persönlichen Erlebnisse anonym und frei ausdrücken können.