Der Geheimtipp bangt um Torgarant Luis Suárez

Das kleine Land ist in der Fußball-Geschichte ein große Nummer: Weltmeister 1930 (zu Hause) und 1950 (in Brasilien), zuletzt 2010 in Südafrika WM-Vierter. Uruguays Fans träumen davon, dass sich die Sensation von 1950, als man im Maracanã von Rio Brasilien im Endspiel schlug, 2014 wiederholt. Für viele gelten die Urus als Geheimtipp, sofern Luis Suárez nach seiner Knie-OP rechtzeitig in Schuss kommt.

Oscar Tabárez, 67-jähriger Teamchef der Albiceleste, der Mannschaft mit den himmelblauen Trikots, mahnt jedenfalls seine Landsleute zum Realismus. "Es wird sehr schwer zu überraschen. Wir sind realistisch genug und werden 2010 mit 2014 nicht vergleichen. Nein, wir zählen sicher nicht zu den Favoriten."

Bei den Urus sind generell junge Spieler nachgerückt, eine neue Generation, die den Nachwuchsteams entwachsen ist. "Wir haben eine gute Entwicklung genommen." Tabárez weiß, dass der Grat zwischen einer positiven und negativen Überraschung bei der WM ein schmaler ist. "16 Nationen sind nach der Vorrunde weg, da kann es einen schnell erwischen. Man kann noch so gut vorbereitet sein, niemand weiß, was in so einem Turnier passiert."