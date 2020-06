Eduardos zwei Herzen in einer Brust

Eduardo Alves da Silva ist aufgeregt wie vor dem ersten Date. Im WM-Eröffnungsspiel will der Brasilianer mit Kroatien dem Gastgeber den WM-Auftakt verderben. "Ich hätte nie gedacht, dass diese Situation einmal eintreten würde: als Brasilianer eine WM im eigenen Land zu spielen, aber im Trikot einer anderen Auswahl! Und dann treffen wir auch noch im Eröffnungsspiel aufeinander – so viele Zufälle gibt es doch gar nicht", sagte er.

Eduardo, Spitzname Dudu, ist in Rio de Janeiro geboren. Auf den Bolzplätzen des Stadtviertels Vila Kennedy lernte er das Fußballspielen. 1999; als er 16 Jahre alt war, erhielt der Stürmer eine Einladung von Dinamo Zagreb. Er packte seine Koffer und wechselte zum kroatischen Traditionsklub. Seit 2002 ist er Kroate, im November 2004 schoss er bei seinem Team-Debüt gegen Irland gleich ein Tor. Mit 31 Jahren steht der Legionär von Schachtar Donezk nun vor seinem WM-Debüt. "Ich kann es kaum noch erwarten. Die Spannung steigt von Tag zu Tag", erzählte Eduardo, dem am Donnerstag beide Hymnen bekannt vorkommen werden. "Wenn ich die Gelegenheit habe, beide Hymnen zu singen, schlagen sicher zwei Herzen in meiner Brust."

Ähnlich dürfte es seinem Landsmann und Teamkollegen Jorge Sammir Cruz Campos – genannt Sammir – gehen. Die Chancen auf einen Einsatz des 27-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Getafe sind allerdings geringer als die des zweitbesten Torschützen der kroatischen Fußball-Historie (64 Spiele/29 Tore).