Wenn Schlagerstar Semino Rossi wie Pavarotti schreit

Zwischen den Konzerten und Studioaufnahmen ist Semino Rossi heute noch gerne selbst am Ball. "Ich habe jetzt zwar nicht mehr die Figur eines Fußballers, aber ich kann gut schießen", erzählt der Schlagerstar. Und weil ihm der Fußball und die Jugend ein so großes Anliegen sind, hat er nun kurzerhand auch ein eigenes Turnier ins Leben gerufen – am kommenden Wochenende (28., 29. Juni) erlebt der "1. Semino-Rossi-Nachwuchs-Cup" in Mils in Tirol, dem Wohnort des Sängers, seine Premiere. "Es ist wichtig, etwas für die Jugend zu tun. Der Sport und die Musik bringen die Menschen zusammen", sagt Rossi. Und: "Ski fahren kann hier in Tirol ja sowieso jeder, deshalb das Fußballturnier."

Daheim in Argentinien werden dagegen die Kicker wie Heilige verehrt. " Messi und Maradona haben in unserem Land wahrscheinlich einen noch höheren Stellenwert als unser Papst", sagt der Schlagerstar. Die Begeisterung eint die Argentinier mit dem großen Bruder und Rivalen Brasilien. "Sie wünschen uns das Schlechteste, wir wollen, dass die Brasilianer so früh als möglich ausscheiden", erklärt Rossi.

Richtig turbulent und emotional könnte es im Hause Rossi bei dieser WM in der K.-o.-Phase werden. Dann, wenn Argentinien auf Italien treffen sollte, das Heimatland seiner Frau. "Das gibt Problemas, Problemas", fürchtet Rossi, "da muss sie dann in der Küche schauen."