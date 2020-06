Sauberkeitswahn in Rios Unordnung

Es war nur ein kurzer Moment gedankenloser Gewohnheit. Eine Unachtsamkeit, gar keine Bewegung, ein schlichtes Loslassen. Passiert nahe der Copacabana am strahlenden Nachmittag. Geschehen auf dem Weg zur Metro-Station, deren Name so wunderschön klingt, wenn er sich nicht aus dem Munde eines mitteleuropäischen Touristen presst. Siqueira Campos. Kein Ort, der zu Rios Hotspots der Gefährlichkeit zählt.

Die Verträumtheit endet mit einer rüde formulierten Forderung. Nach Geld. Sie haben sich am anderen Rand der Straße aufgebaut. Einer in Blau, der andere in Braun. Uniformiert.

"Waren Sie das, der diesen Zigarettenstummel weggeworfen hat?" Leugnen? Ungefähr so zwecklos wie der Versuch, einem Einheimischen die Rolle des Musterschülers in einer Samba-Schule streitig zu machen. Der Blaue, ein Militärpolizist, zeigt einen in englischer Sprache verfassten Comic, dessen abschließender Witz in der strafweisen Bezahlung von 157 Reais, also ungefähr 50 Euro, liegt. "Name und Passnummer." Keine Passnummer im Gedächtnis? Verdammt peinlich ist der unfreiwillige Begleitschutz zum Hotel.