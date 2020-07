Brasilien spielt Remis, Belgien gewinnt

Die vor dem Turnier hoch gehandelten Belgier taten sich gegen Algerien schwer. Der Außenseiter verteidigte geschickt und bekam nach rund 25 Minuten nach einem Foul an Valencia-Mittelfeldmann Feghouli sogar einen Elfmeter zugesprochen, welchen der Gefoulte selbst souverän verwandelte. Bis zur Hereinnahme von Marouane Fellaini waren Chancen auf Seiten Belgiens Mangelware. In der 70. Minute war es aber dann soweit. Nach einer Flanke von Kevin de Bruyne stieg der baumlange United-Star am Höchsten und köpfte via Latte das 1:1. Der Favorit erhöhte jetzt zusehends die Schlagzahl. Als Algerien in Minute 80 einen Entlastungsangriff startete, war es ausgerechnet ein Konter der Belgier, der für den Außenseiter das K.O. bedeutete. Nach Pass von Hazard war es der eingewechselte Mertens, der dem algerischen Schlussmann keine Chance ließ und den Belgiern einen erfolgreichen Einstand in das WM-Turnier bescherte.

