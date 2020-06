Tauschst du schon oder sammelst du noch?

Seit fünf Jahrzehnten versorgt die Familie Panini nun bereits die Anhänger mit ihren kleinen, bunten Abziehbildchen, seit 1970 gibt es die Sammelalben zur WM. Und die hunderten Arbeiter in der Via Emilio Po 380 am Stadtrand von Modena, unweit des Parco Enzo Ferrari, kommen mit der Produktion kaum nach. Knapp 600.000 der begehrten Pickerln spucken die sechs Maschinen jede Stunde aus.

Milliarden Pickerl, oder Sticker wie man in Deutschland zu sagen pflegt, werden dieses Jahr wieder in Umlauf gebracht. Panini betont stets, dass von jedem Abziehbild gleich viel Stück produziert werden, auch wenn das so manche Pickerl-Fans nicht recht glauben möchten. Der Pickerl-Gigant hat sogar eine Misch-Maschine entwickelt, die gewährleisten soll, dass kein Pickerl zwei Mal in einem Sackerl auftaucht.