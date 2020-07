England nach Suarez-Doppelpack vor Aus

Mit drei Punkten kann man in einer Vierergruppe Zweiter werden – an diesen Strohhalm müssen sich die Engländer nach zwei 1:2-Niederlagen gegen Italien und Uruguay klammern.

Damit den Engländern drei Punkte zum Aufstieg reichen, müssten schon drei Dinge eintreffen:

1. Im Freitag-Spiel der Gruppe D der beiden Sieger der ersten Runde zwischen Italien und Costa Rica in Recife (18 Uhr, live ORFeins, ARD, SRF2) dürfen die Mittelamerikaner nicht punkten, also nur ein Erfolg Italiens hält die Engländer im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale.

2. Die Engländer müssen am Dienstag in Belo Horizonte ihr drittes Gruppenspiel gegen Costa Rica gewinnen, dazu aber auch so hoch, dass sie ein besseres Torverhältnis als die Konkurrenz haben.

3. Ein Sieg alleine ist am Dienstag zu wenig, die Engländer müssen erneut den Italienern die Daumen drücken. Denn die müssen im Parallelspiel in Natal nach Costa Rica auch Uruguay besiegen.

Nach einem Start mit zwei Niederlagen hat seit Änderung des WM-Modus 1998 übrigens noch nie ein Team das Achtelfinale erreicht. In diesem Zeitraum schaffte auch nur ein einziges Team mit drei Punkten den Sprung in die nächste Runde. Chile gelang das Kunststück vor 16 Jahren mit drei Unentschieden, Österreich und Kamerun schieden in der Gruppe B mit jeweils zwei Punkten dahinter aus.