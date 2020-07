Torquote kratzt an der Marke von 1970

Nach der Hälfte der Spiele bei der Fußball-WM in Brasilien konnten bereits 94 Tore bejubelt werden. Das macht einen Schnitt von 2,94 Toren pro Spiel. Einen ähnlich guten Schnitt gab es zuletzt bei der WM 1970 in Mexiko in 32 Spielen mit 2,97 Toren pro Partie.

Für die meisten Tore - nämlich acht - sorgten in Brasilien bisher die Teams von Holland und Frankreich. Das sind vier Tore pro Spiel. Den wohl unerreichbaren Rekord hält die Endrunde 1954 in der Schweiz, als 5,38 Tore pro Begegnung fielen.