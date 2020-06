One-Man-Show am Staatsfeiertag

Was hatte sich Joachim Löw in den vergangenen Wochen nicht alles anhören müssen. Von " Jogis Chaos-Camp" war da oft die Rede, weil während der WM-Vorbereitung nichts von deutscher Gründlichkeit zu bemerken war und so viele Pannen und Probleme aufgetreten waren. Obendrein war dem deutschen Bundestrainer von seinen Kritikern und den Nörglern gerne auch noch seine miserable Kaderplanung vorgehalten worden, weil Löw nur mit einem klassischen Mittelstürmer ( Miroslav Klose) nach Brasilien gereist war.

Aber wer braucht schon einen Strafraumstürmer alter Prägung, wenn er eine Allzweckwaffe wie Thomas Müller in seinen Reihen hat? Wer schreit nach einem echten Neuner, wenn es da einen unkonventionellen Spieler im Kader gibt, der ein Knipser, Vorbereiter und Schlitzohr in Personalunion ist?

Thomas Müller, dieses offensive Multitalent aus dem Fundus des FC Bayern, schloss in Brasilien nahtlos an seine herausragenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2010 an. Damals hatte er sich bei seiner WM-Premiere in Südafrika als 20-jähriger Jungspund gleich die begehrte Torjägerkrone aufgesetzt.

Müllers beeindruckende Ausbeute nach den ersten 90 Minuten bei diesem Turnier in Brasilien: ein souveränes Elfmetertor zur 1:0-Führung (12.), ein Treffer zum 3:0 in bester Strafraumstürmer-Manier (45.), dazu noch nach der Pause ein Abstauber zum 4:0, wie ihn sein berühmter deutscher Namensvetter Gerd nicht besser hingekriegt hätte (78.).