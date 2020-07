Finales Duell: Löw gegen Klinsmann

Jetzt gibt es doch ein Endspiel, das beide nicht haben wollten. Löw gegen Klinsmann, der Bundestrainer gegen seinen Vorgänger, dem er 2006 noch assistiert hat. Löw wird aber vor dem Duell am Donnerstag in Recife zunächst intensiv über den zweiten Auftritt der Nationalelf bei der WM in Brasilien debattieren. "Das Spiel hat sich irgendwie so entwickelt, obwohl das nicht so geplant war", gab Löw nach dem umkämpften 2:2 gegen Ghana leicht irritiert zu Protokoll.

Eines war beim nächtlichen Rückflug nach Porto Seguro und der anschließenden Busfahrt einschließlich Flussüberquerung ins Campo Bahia schon klar: Gegen Klinsmann und die USA wird es noch einmal richtig heiß. Um sicher ins Achtelfinale einzuziehen, braucht das Löw-Team (derzeit vier Zähler) noch einen Punkt.