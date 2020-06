Der Weltmeister schlittert in ein Debakel

Doch es war nicht nur ein Triumph der Jugend, es war auch ein Kantersieg der Disziplin und der Strategie.Mit perfektem Konterspiel und blitzschnellen Gegenstößen führte Bondscoach Louis van Gaal das Tiki-Taka ad absurdum und die Niederländer ließen die Weltmeister vor allem nach der Pause wie Anfänger ausschauen.

Nicht einmal der Schiedsrichter konnte den Spaniern aus ihrer Bredouille helfen. Nicola Rizzoli, der beste italienische Schiedsrichter, hatte der Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste zu einer billigen 1:0-Führung durch Xabi Alonso verholfen ( 27.) – der Körperkontakt zwischen Stefan De Vrij und dem spanischen Angreifer Diego Costa erfüllte niemals den Tatbestand eines Elfmeterfouls.

Dass Rizzoli später dann vor dem niederländischen 3:1 durch De Vrij (64.) ein Foul von Robin van Persie am spanischen Tormann Iker Casillas übersah, fiel dann gar nicht mehr ins Gewicht. Zu einseitig war da bereits die Angelegenheit, nachdem Van Persie mit einem gefinkelten Kopfballheber (44.) und Arjen Robben (53.) das Spiel binnen weniger Minuten gedreht hatten. Zwei Mal genügte ein simpler Steilpass, um die Defensive der Spanier in all ihre Bestandteile zu zerlegen.

Was dann in der letzten halben Stunde folgte war eine Galavorstellung der Niederlande, sowie eine Performance von Spanien, die phasenweise an eine Selbstaufgabe erinnerte. Dem Sturmlauf des Vizeweltmeisters hatten die Spanier nichts mehr entgegen zu setzen. Das 1:4 durch Van Persie nach einem Patzer von Goalie Casillas (42.) passte genauso ins Bild wie das 5:1 durch Robben, der ohne Gegenwehr durch die spanische Defensive spazieren konnte. Am Ende waren die Spanier mit der höchsten WM-Niederlage seit 1950 noch gut bedient.