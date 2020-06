Der WM-Gastgeber im Fußballfieber

Genügend Stoff für den neuesten Klatsch. Ein Vorgeplänkel. Aber was bedeuten solche Geschichten schon in einem Land, in dem über 192 Millionen Einwohner leben. Die Erwartungshaltung vor der WM ist hoch, die Meinungsvielfalt enorm, die Probleme scheinen die Menschen in Lauerstellung zu versetzen.

Alleine die unterschiedliche Mentalität zwischen den Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro macht deutlich: Die Euphorie scheint alles andere denn ungeteilt und bedingungslos.

Am Tisch sitzen Rafaela, eine Paulista, und Fernando, ein Carioca. Sie sprechen über ihre Herkunft und sie sprechen gleiche Wörter anders aus. "Wir in Rio haben das Meer, das zeigt schon, wir sind relaxter. Und wir lieben den Fußball ganz einfach. Die Menschen in São Paulo sind viel ernsthafter", sagt Fernando. Und er kann überhaupt nicht verstehen, dass Felipe Scolari, Trainer des Nationalteams, in São Paulo um Zuneigung und Unterstützung betteln muss.

Dort werde es Brasiliens Mannschaft auch nicht so einfach haben beim Eröffnungsspiel am kommenden Donnerstag gegen Kroatien. Unüberhörbare Buhrufe im letzten Vorbereitungsspiel gegen Serbien (1:0) erhärten diesen Verdacht. In Rio schütteln an diesem Tag zehn Leute in einem abwärts fahrenden Lift auf die Frage, gegen wen Brasilien denn überhaupt spiele, nur den Kopf. Eigentlich egal, Hauptsache gewinnen.

Die Seleção steht unter Druck. Sie muss die undankbare Aufgabe des Stimmungsmachers erfüllen. Erreicht sie nicht mindestens das Endspiel, könnte der Unmut wieder hochkochen. Befeuert von den verabsäumten Investitionen für Bildung und Gesundheit, von der steigenden Inflation und von den Kosten für das Megaturnier.