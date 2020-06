Bergfahrt mit Hindernissen

Vertreten wird das Unternehmen in Brasilien durch Rafael Fernandes, der schon mehrmals in Österreich war. "Wir konnten noch ein zweites Projekt in Rio an Land ziehen", sagt der junge Mann stolz. Über eine Favela wurde eine Seilbahn gespannt. Einerseits als Verkehrsmittel für die Bewohner der Armensiedlung, andererseits, um die chronisch verstopften Straßen zu entlasten. Schönheitsfehler: Obwohl die Konstruktion vor acht Monaten übergeben werden konnte, ist sie nicht in Betrieb. Über die Gründe wird spekuliert: mangelnder politischer Wille, Korruption, Bürokratie.

Gerade über Letzteres lamentieren im Land des Fußballs, Sambas und Karnevals sämtliche Repräsentanten ausländischer Firmen. "Es ist alles so kompliziert, dass sich keiner auskennt. Die Folge: Es dauert hier alles nicht 10-mal so lange, sondern 100-mal so lange", sagt Georg Perchtold. Der Manager ist für das österreichische Unternehmen AGRU tätig, das Kunststoffrohre herstellt.