Babettes Glühwein

Babette's Gewürzgeschäft am Hof in Wien ist eine kulinarische Fundgrube, in der weitgereiste Aromen aus allen Kontinenten zusammenkommen. Sie finden dort sicher auch die Zutaten für einen Glühwein, der es in sich hat. Gibt's in der Qualität leider nur selten auf der Skihütte oder am Weihnachtsmarkt.