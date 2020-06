Überleben in einem vergifteten Land

Das mit Dolly lässt ihm keine Ruhe. Er watet hinein in die Ruine, und kommt mit einem struppigen Pelzbündel zurück. Nach zwei Wochen ist Dolly zwar ziemlich paralysiert, doch sie lebt. Die Wiedersehensfreude der Familie Kobaś mit dem Hund verdrängt kurzfristig alle Zukunftsängste.

In der Nähe sitzt Evica Orkic mit versteinerter Mine in einem Schlauchboot. Sie sieht nun erstmals ihr Haus wieder, wo die Flut noch bis auf die Höhe der Dachrinne steht. In dieser Senke fließt das Wasser nicht ab. Sie muss wohl warten, bis es verdunstet ist. Das kann Monate dauern. Auch ihre Zukunft ist ungewiss. Von den Behörden ist nicht viel zu sehen. Die Flutopfer sind auf internationale Hilfe und auf Eigeninitiative angewiesen. Viele Hilfsgüter kamen in Kleinbussen von der bosnischen Diaspora in Österreich und Deutschland.

Einer der privaten Helfer ist Davor Baotic. Er lebt seit 18 Jahren in Eben in Pongau, und hat natürlich auch für eine Hilfslieferung gespendet. In seiner Heimat Orašje hat er noch ein paar Baugrundstücke. Die will er nun jenen Angehörigen und Freunden schenken, die nicht mehr zurück in ihre alten Häuser können.

In Orašje hat das Bundesheer eine Trinkwasseraufbereitungsanlage in Betrieb genommen, mit der die gesamten Region versorgt werden kann. Der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband hat leistungsfähige Pumpen im Einsatz, und das Rote Kreuz führt flächendeckende Bedarfserhebungen durch. Dazu gibt es auch schon eine bosnische Facebook-Seite mit dem Titel: "Danke Österreich".