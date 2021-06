Drei Monate im Hochwassereinsatz

Als 78 Soldaten der ABC-Abwehrschule am 27. Mai für einen Hochwassereinsatz in Bosnien alarmiert wurden, hatten die meisten nicht einmal Zeit, sich von ihren Familien zu verabschieden. Und sie wussten auch nicht, wie lange es dauern wird, bis sie wieder heimkommen. Am Dienstag waren sie wieder da, und traten zur Ordensverleihung in der Korneuburger Dabsch-Kaserne an. Dafür war diesmal nicht nur Verteidigungsminister Gerald Klug erschienen, sondern unüblicherweise auch Kanzler Werner Faymann.