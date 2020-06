Rettendes Wasser vom Heer

Millionen betroffene Menschen, Dutzende Tote, 100.000 unbewohnbare Häuser, vernichtete Ernten, verseuchtes Wasser: Die Bilanz des Hochwassers, das weite Teile Bosniens und Serbiens überschwemmte, ist verheerend.

Doch die Hilfe aus Österreich zeigt bereits erste Erfolge: Mit vereinten Kräften konnten das Österreichische Bundesheer und die Feuerwehren die Seuchengefahr im Distrikt Orašje in Nordost-Bosnien maßgeblich eindämmen.

KURIER-Lokalaugenschein: Am Stadtrand von Orašje haben vier Feuerwehrmänner aus Laa/Thaya und Poysdorf schwere Hochleistungspumpen in Stellung gebracht. Sie gehören zu jenem hundert Mann starken Feuerwehrkontingent, das in der Lage ist, pro Stunde 1,5 Millionen Liter Wasser abzupumpen. Sie sind die echten Idealisten: Jeder von ihnen hat Urlaub genommen und ist unbezahlt hier.

Sie pumpen eine Giftbrühe, die von Tierkadavern und Hauskläranlagen verseucht ist. "Nicht zu nahe rangehen," warnt Oberbrandinspektor Uwe Winkler aus Laa. Beim Kontakt mit diesem Wasser habe ein Kamerad sofort einen Hautausschlag davongetragen.

Während die Feuerwehrleute vergiftetes Wasser wegschaffen, schaffen ein paar Hundert Meter weiter Bundesheersoldaten reinstes Trinkwasser heran.