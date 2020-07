Live-Blog: Motorsport-Spektakel in Spielberg

Der Konzertreigen im Vorfeld des Grand Prix von Österreich in Spielberg hat am Samstagabend mit " Sunrise Avenue" seinen Höhepunkt gefunden: Die finnischen Rocker rund um Samu Haber erwischten das Wetter wesentlich besser als noch am Freitag die " Sportfreunde Stiller". Während die Sonne langsam hinter den Bergen rund um das Murtal unterging, legte das Quartett mit "Unholy Ground" los.

Schon vor den Finnen hatten "Millions of Dreads" sowie " Mando Diao" mit ihren Hits "Dance With Somebody" und "Black Saturday" aufgewärmt - untermalt von Air-Race-Pilot Hannes Arch, der kurz nach 19.00 Uhr seine Pirouetten bei einer "Skydive Show" am Himmel drehte.