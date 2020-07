Spielberg: Fans in der Poleposition

Nur in den Luxushotels von Dietrich Mateschitz kann man ähnlich nahe an der Rennstrecke übernachten wie auf dem Campingplatz. Fünf Gehminuten sind es von den besten Stellplätzen bis zur Tribüne, in Hörweite sind die Formel-1-Autos. Das erste Training läuft auf dem Red-Bull-Ring. Für Andreas und seine zwei Freunde keine Option. Sie strecken die Füße unter den Campingtisch, nehmen einen Schluck aus der Flasche, genießen. "Das macht richtig Spaß", sagt der Deutsche. "So viele freundliche Leute habe ich noch nie gesehen. Alle sind gut drauf. Die Fans, die Polizei , die Securitys. Wir kommen das nächste Mal wieder. Fix." Dass ihr Landsmann Nico Rosberg die Weltmeisterschaft anführt, ist zweitrangig. Es sei das Flair an der Strecke, vor allem aber auf dem Campinggelände, das sie schwärmen lässt.