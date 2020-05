An jedem verdammten Sonntag ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz " Tatort"-Zeit. Seit dem 29. November 1970 wurden 896 Folgen ausgestrahlt. Hier können Sie Ihr Wissen testen: Im KURIER-Quiz finden Sie heraus, ob Sie Tatort-Experte sind oder noch Nachhilfe in Sachen Kult-Krimi brauchen...

Mehr Quizzes finden Sie unter: kurier.at/thema/quiz