Sotschi: Von Olympia-Euphorie keine Spur

Lokalaugenschein in der Stadt an der Schwarzmeerküste, die Wladimir Putin als Austragungsort der ersten Winterspiele auf russischem Boden auserkoren hat. Zwei Tage vor der Eröffnung des Großereignisses scheint es, als stelle Sotschi tatsächlich nur den Namen für das Prestigeprojekt zur Verfügung. Zum Sport und den Spielen selbst fehlen schlicht die Berührungspunkte. Klar, finden die Bewerbe doch entweder in den Bergen rund um Krasnaja Poljana in 70 Kilometern Entfernung, oder in Adler statt, einer modernen Stadt, die man in einer halben Zugstunde erreichen kann.

In der olympischen Hauptstadt selbst zeigt man sich relativ unbeeindruckt. Es herrscht das übliche Wochentagstreiben: Da schieben adrett gekleidete Damen ihre Kinderwägen durch den Park, da tummeln sich Hungrige im Fast-Food-Lokal, da stehen ältere Herren auf ein Pläuschchen an einem der vielen Brunnen zusammen oder machen Bauarbeiter gerade Pause – von Letzteren gibt es übrigens nicht nur auf der Großbaustelle im Mountain-Cluster genug. Auch rund um den Bahnhof in Sotschi wird noch mehr oder weniger fleißig gewerkt. Hier reihen sich die riesigen Glaskomplexe einer zukünftigen Shoppingmeile aneinander. Das Warenangebot lässt aber noch zu wünschen übrig: In einer der Auslagen präsentiert sich ein großer Erdhaufen.

„Es ist deine Olympiade“, steht auf einem riesigen Plakat. Im Gebäude darunter befindet sich das Sportmuseum, es ist geschlossen. Auch die Hütten der Volunteers, die in der Fußgängerzone an jeder Ecke stehen, haben ihre Fensterläden noch heruntergeklappt. Wenige Schritte weiter macht sich dann aber doch ein Anflug von Olympia-Stimmung breit. Der Grund ist das ultimative Sport-Symbol: die fünf olympischen Ringe. Da stehen die kurzberockten und hochbestöckelten russischen Damen sogar Schlange, um ein Foto zu ergattern. Wer versehentlich das Bild stört, erntet einen finsteren Blick. Ähnliche Emotionen lösen lediglich noch die drei Olympia-Maskottchen am anderen Ende der Flaniermeile aus. Hier sind die Fotomodelle, die um Andenken anstehen, aber deutlich jünger und großflächiger bekleidet.