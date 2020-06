Gottwald: "Ist das im Sinne des Sports?"

Olympia

Ehrlich: Mir fällt es sehr leicht, dass ich jetzt daheim bin und nicht bei. Ganz sicher auch, weil ich jetzt eine kleine Tochter daheim habe. Es ist gut, wenn Sport auch Diskussionen auf gesellschaftlicher Ebene auslöst, weil dadurch Veränderungsprozesse in Gang kommen können. Allerdings reflektiert die Qualität, wie die Diskussionen geführt werden, auch auf den Sport zurück: Wenn Sportler also beispielsweise so überhaupt keinen Text haben zur Menschenrechtssituation in, ist das kein gutes Signal. Und wenn ich nur sage: ´Da habe ich zu wenig Einblick, dazu kann ich nichts sagen´. So zu tun, als gäbe es das Thema nicht oder ginge es niemanden etwas an, wirft kein gutes Licht auf den Sport. Leider war das Vielfach die Haltung.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat seine Athleten ganz gezielt aufgefordert, sich nicht zu äußern.

Ich weiß ja, wie der Peter das meint. Nämlich, du sollst dich als Sportler auf das Wesentliche konzentrieren. Stimmt auch: Das ist ja auch das Ereignis, auf das du dich vier Jahre vorbereitest. Trotzdem: Es ist falsch, Sportler insofern zu beschränken, dass sie zu gesellschaftlich wichtigen Themen nichts sagen und sich auch keine Gedanken machen sollen. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass der Stellenwert des Sports in Österreich da ist, wo er ist. Und eines sollte auch jedem Sportler klar sein: Wer bei Olympia dabei ist, ist auch im Macht- und Geldkampf, der der Sport mittlerweile geworden ist, ein Teil der Spiele.

Mitgehangen mitgefangen also?

Wir sollten jetzt in Österreich auch nicht so entsetzt tun und sagen: “Ja, wie kann man denn bitte nur die Olympischen Spiele dorthin vergeben.“ Das ist heuchlerisch. Immerhin haben sich 50 heimische Firmen dort eine goldene Nase verdient. Österreich hat – teils offiziell, teils inoffiziell - sicher seinen Beitrag geleistet, dass die Spiele dort sind, wo sie sind. Das muss man auch ganz klar sehen.

Was erwarten Sie denn konkret von den Spielen in Sotschi?

Für uns TV–Konsumenten werden es sicher tadellose Spiele. Davon kann man ausgehen. Was hinter den Kulissen passiert: Da blickst du als Sportler sowieso immer seltener durch. Für mich persönlich waren meine ersten Spiele 1994 in Lillehammer die Schönsten. Das waren auch die einzigen Spiele, bei denen ich die Eröffnungsfeier besucht habe. Auch besuchen wollte. Vancouver 2010 war auch klass, aber da sind auch schon die Drohnen herum geflogen und wenn du in den Wald hinaus gelaufen bist, dann haben dich die Sicherheitsleute aufgehalten.