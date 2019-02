Wischen und lernen: Neue Tablets für das Lernhaus

Diese Lieferung hat die Kinder besonders gefreut. Am 28. Jänner kamen drei neue iPads aus der Nachhaltigkeitsabteilung der OMV in der Schwendergasse im 15. Wiener Gemeindebezirk an.

Mit den Tablets können die Kinder im Lernhaus Wien ab sofort angeleitet arbeiten. Sie werden mit den Geräten zum Beispiel für Referate recherchieren, Berwerbungstipps für die Zeit nach der Pflichtschule nachlesen oder gleich auf die Suche nach Lehrstellen gehen.