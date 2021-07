Patricia Pammer macht Theater

Auch das Basteln des Bühnenbilds und das Nähen der Kostüme machten die Kinder großteils in Eigenregie: „Natürlich gab es von meiner Kollegin und mir Hilfestellung. Auch Eltern unterstützten uns.“ Die Kinder malten Kulissen, nähten Knöpfe an und designten Kostüme.

Als endlich der große Tag gekommen war und die Kinder ihr Stück in der nahen Waldorf-Schule aufführten, gab es dann für alle tobenden Applaus. Die Kinder lernten in dem zwei Monate dauernden Projekt viel: Sie lernten sich selber kennen, sie bewegten sich, waren kreativ, trainierten Sprache und Feinmotorik. So macht lernen Spaß.