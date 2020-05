Karin Leitenmaier und die "Großen"

Im täglichen „Maxi-Club“ bietet Leitenmaier den Vorschulkindern zusätzliche Herausforderungen. Die Kinder können sich in ihrer Altersgruppe erleben, mit Kindern aus anderen Gruppen anfreunden und sich mit dem Thema Schule beschäftigen.

Die Kinder arbeiten etwa intensiv an einem Jahres-Thema: „Im Vorjahr hatten wir das Thema Erste Hilfe. Wir haben verschiedene Notfalls-Situation besprochen und im Rollenspiel ausprobiert. Etwa wie man am Telefon Hilfe ruft. Die Kinder haben sich sogar die Notruf-Nummern gemerkt“, erinnert sich Leitenmaier, die sich dafür auch Hilfe von ihrem erwachsenen Sohn beim Zivildienst holte. Krönender Abschluss war der Besuch beim Roten Kreuz.

Auch die Sprachentwicklung hat sie dabei im Auge. Wie geht sie bei komplexeren Themen mit Kindern um, die weniger gut deutsch können? „Ich hole mir Hilfe von anderen Kindern. Da erklärt dann eines dem anderen im Zweiergespräch, was es nicht so gut verstanden hat“, so die innovative Kindergärtnerin, die bereits seit 13 Jahren im Haus arbeitet und insgesamt 25 Dienstjahre Erfahrung hat.