Iren Komenda stellt Bilder aus

Für Iren Komenda sind die Eltern wichtig: „Wenn die Kindergärtnerin, Väter und Mütter an einem Strang ziehen, profitiert das Kind am meisten“. Wie diese Partnerschaft am besten klappt, darüber hat die Pädagogin aus Wien-Brigittenau ihr Diplomarbeit geschrieben.

Zur Elementarpädagogin wurde die gebürtige Ungarin erst im zweiten Bildungsweg: „Ich war ausgebildete Lehrerin. Als ich 1988 nach Österreich übersiedelte, sattelte ich um“, berichtet sie. Noch allzu gut kann sie sich erinnern, wie es ihr damals in ihrer neuen Heimat ging: „Ich war mit meinem Kind auf dem Spielplatz und habe nach Menschen Ausschau gehalten, die gegenüber meinen Sprachschwächen tolerant waren.“