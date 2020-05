Bernhard Passauer bereist die Welt

Bernhard Passauer hat schon immer gerne mit Kindern gearbeitet – zum Beispiel in etlichen Trainingslagern. Als er sich nach der Matura überlegte, was er studieren soll, entschied er sich deshalb für das Lehramt. Doch nach zwei Semestern wurde ihm klar: „In der Schule ist zu viel vorgegeben, das Spielerische fehlt mir.“ Deshalb entschied sich der Salzburger, in einem Kolleg die Ausbildung zum Elementarpädagogen zu machen.“

Eine Entscheidung, die er nie bereut hat: „Hier im Städtischen Kindergarten Alterbach kann ich viel mehr darauf hören, was die Kinder gerade interessiert und darauf eingehen. Ich muss nicht nach dem Kalender oder nach dem Lehrplan vorgehen. “

Was das in der Praxis heißt, zeigt er an einem Beispiel: „Die Kinder haben immer wieder Krampus gespielt, selbst zur Osterzeit. Also habe ich organisiert, dass die Kinder einmal bei einem Krampuslauf dabei sein können.“ Derzeit bastelt Bernhard Passauer mit den Kindern Krampusmasken und wir reden über alles, was dazu gehört: „Nikolaus, Engel, Hexen und über Brauchtum.“