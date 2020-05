2. Platz: Manuela Eigner und die Toleranz

Frau Taussik ist 93 Jahre und die Älteste im Kindergarten Senecura in Purkersdorf. Der nö. Landeskindergarten ist direkt im gleichnamigen Pflegeheim untergebracht. Dort leben 77 pflegebedürftige Senioren und zwölf Wachkomapatienten.

Sei 2005 wird im Kindergarten die „intergenerative Pädagogik“ gelebt. „Wir ermöglichen Kindern und Senioren ihren Erfahrungsschatz miteinander zu teilen“, sagt Kindergartenleiterin Manuela Eigner. Dienstag bis Donnerstag werden die Kinder von Senioren besucht. Gemeinsam wird gespielt, gelesen, gesungen. „Die Senioren machen bei all unseren Aktivitäten mit“, sagt die Pädagogin. So wie Frau Taussik. Sie sitzt im Rollstuhl und spielt gerne Tischspiele. Oft liest sie den Kindern vor. „Damit bringen wir die Bedürfnisse der Kinder und der Senioren zusammen.“ sagt Eigner. „Aber das Schönste ist zu sehen, wie die Kinder mit den Älteren umgehen. Sie tolerieren, dass jemand im Rollstuhl sitzt. Sie tolerieren, dass jemand nicht sprechen kann oder nicht mehr so gut hört. So etwas ist Kindern egal. Sie sind vorurteilsfrei.“