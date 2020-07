Grätzeleltern helfen überforderten Nachbarn

Oft geht es um vermeintliche Kleinigkeiten, wie das Ausfüllen von Formularen, das für Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen zur unlösbaren Herausforderung werden kann. Die Grätzeleltern machen sich aber auch für Mieter stark, die überhöhte Mieten zahlen.

In Kursen erhalten die Freiwilligen das Know-how. Das allein reicht aber nicht. "Um bei Ämtern etwas zu erreichen, muss man sich manchmal schon etwas aufbretzeln", erzählt Gold. "Aber es macht mir Spaß, konstruktiv zu streiten." Oft genüge es aber schon zu erwähnen, dass man von der Caritas komme, um den "gummiartigen Widerstand" mancher Ämter zu überwinden.

Die Grätzeleltern sind eine von zahlreichen Initiativen, die sich der KURIER-Grätzelkaiser-Wahl stellen (siehe rechts). Ihr Zuhause haben sie im ehemaligen Café Heimat in Ottakring. Hier bieten sie Gratis-Mieterberatung an. Auch ein Nähcafé und ein Leihladen sind in dem Lokal untergebracht.

Meistens sind die Helfer aber bei ihren Klienten. Derzeit läuft das Projekt in den Bezirken 2, 5, 10, 16 sowie 20 bis 22. "Ziel ist, es auf ganz Wien auszuweiten", sagt Projektleiterin Katharina Kirsch-Soriano. 150 Fälle haben die Grätzeleltern bereits positiv erledigt. So auch jenen der verzweifelten jungen Mutter. Nachdem Gold und Sava bei den Behörden vorstellig wurden, erhielt die Frau binnen sechs Wochen in Penzing eine geräumige und vor allem schimmelfreie Wohnung.

Infos: 0664 / 396 98 64.