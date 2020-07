Ein grünes Stückchen Josefstadt

Christoph Reinprecht ist Soziologe an der Uni Wien und beschäftigt sich unter anderem mit Migrationsforschung und den Lebensverhältnissen in Städten.

KURIER: Herr Prof. Reinprecht, gibt es die klassische Wiener Grätzelkultur überhaupt noch?

Christoph Reinprecht: Dass bestimmte Wohngegenden einen eigenen Charakter haben, war eine Erscheinung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Damals gab es noch echte Arbeiter- oder bürgerliche Bezirke oder Grätzel, in denen Vertreter bestimmter Berufsgruppen zusammenlebten. Diese Kultur hat sich mittlerweile aufgelöst. Es wird kreuz und quer gewohnt, die Menschen sind deutlich mobiler geworden.

Führte diese Entwicklung zur Anonymität des Großstadtlebens, die so gerne beklagt wird?

Diese Anonymität ist zweifelsohne eine Zumutung: Wir müssen lernen, in der Nähe von Personen oder Objekten zu leben, die uns nicht nahestehen oder die uns nicht gefallen. Gleichzeitig ist sie eine Qualität: Nicht umsonst heißt es: "Stadtluft macht frei." In der Großstadt kann ich mich losgelöst von Herkunft und Zuschreibungen entwickeln. Gleichzeitig fördert das Leben in der Stadt auch die Bildung neuer Gemeinschaften, wie man es bei Migranten sehen kann, die nach Wien kommen.

Apropos Migranten: Der starke Zuzug nach Wien scheint für die meisten Probleme im alltäglichen nachbarschaftlichen Zusammenleben verantwortlich zu sein.

Hier handelt es sich vor allem um ein Thema, das politisch instrumentalisiert wird. Wenn man sich die Situation empirisch anschaut, stellt sie sich wesentlich harmonischer dar. Die Stadt hat aber auch sehr viel gemacht, um ein relativ friedliches Miteinander und Nebeneinander verschiedener Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.

Zum Beispiel?

Man hat in Wien relativ gute Instrumente zur Bereinigung von Konflikten gefunden. Zum Beispiel mit der MA 17 (für die Integration von Zuwanderern zuständig, Anm.). Oder die Gebietsbetreuung. Wenn es etwa in den "Hotspots" im Gemeindebau kriselt, werden die Menschen vor Ort besucht und Mediation angeboten. Im Gegensatz zu anderen Städten hat Wien auch nie beschlossen, ganze Stadtviertel abzureißen und neu zu bauen, sondern sie stattdessen sanft saniert. Die Menschen konnten also in ihrer Umgebung bleiben. Gemeinsam mit der starken Stellung des sozialen Wohnbaus ist das eine wichtige Qualität.

Welche Maßnahmen bräuchte es zusätzlich, um das Zusammenleben zu verbessern?

Die Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung der eigenen Umgebung durch die Bürger sind erst sehr schwach entwickelt. Das ist die Kehrseite der starken Verwaltung. Sie fühlt sich oft noch auf den Schlips getreten, wenn Bürger mit eigenen Vorschlägen kommen. Der Ausbau der Bürgerpartizipation ist aber nicht zuletzt vor dem Hintergrund des starken Bevölkerungswachstums wichtig.

Ist Wien dafür gerüstet?

Wien hat noch genug Platz für bauliche Verdichtung. Die Stadt war ja gegen Ende der Monarchie für zwei Millionen Einwohner konzipiert. Es muss nur verhindert werden, dass sich alte Gegenden durch das Wachstum entwertet fühlen.