Flutwarnung per Internet und SMS

Die massiven Überschwemmungen an der Ybbs und an der Url im Jahr 2009 sind in den betroffenen Regionen noch in Erinnerung. Zusätzlich zu Schutzbauten wurden nun die beiden Flüsse in das digitale Frühwarnsystem des Landes NÖ aufgenommen. Rund um die Uhr können die Pegelstände von sechs Messstationen übers Internet abgerufen werden.

"Der konsequente Ausbau von Frühwarnsystemen für den Hochwasserfall ist vordringlich", sagte Landesrat Stephan Pernkopf bei der Freischaltung. Kritische Situationen müssten möglichst rasch erkannt werden, um Menschen und Sachwerte in Sicherheit und Einsatzkräfte in Position zu bringen.



Jedermann hat über einen Computer und ohne Formalitäten Zugang zu den Prognosedaten. Warnsignalfarben lassen leicht erkennen, wann die Situation dramatisch wird.

Die permanenten Messdaten werden nun an der Ybbs von Stationen in Lunz, Opponitz und Greimpersdorf, von der Kleinen Ybbs in Ybbsitz und von der Url in Krenstetten erfasst und zur Landeshydrologie gesendet.