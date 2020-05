Ein roter Schutzengel für Fußgänger

Ein Grund dafür sind Handys am Steuer. "Stellen Sie sich an eine Kreuzung und schauen Sie, wie viele Autofahrer ihr Handy in der Hand haben. Sie kommen locker auf 40 Prozent", sagt Hora. Auch VCÖ-Sprecher Christian Gratzer bekrittelt fehlende Freisprecheinrichtungen. "Wer ein Handy am Ohr hat, reagiert ähnlich schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille." Neben stärkeren Kontrollen fordert der VCÖ daher eine Bewusstseinskampagne gegen Handys am Steuer. Eine Aufgabe für den Fußgängerbeauftragten, aber nicht die einzige. Er soll auch zwischen den Bürgern und der Stadt vermitteln, Beschwerden und Wünsche entgegennehmen und sich um deren Umsetzung kümmern.



So will die SPÖ etwa bestehende Fußgängerzonen wie auf der Meidlinger Hauptstraße umgestalten und neue, wie etwa auf der Mariahilfer Straße, bauen. Der Beauftragte soll Gehsteigvorziehungen, längere Ampelphasen für Fußgänger oder Signale vor Schulen, die Autofahrer warnen, umsetzen. Das Pilotprojekt Videoüberwachung auf der Döblinger Hauptstraße wird ebenfalls ausgeweitet. "Auch wenn die Zeit knapp ist, müssen wir zu Schulbeginn Aktionen zur Fußgängersicherheit, vor allem für Schulanfänger, setzen", appelliert Hora.



Schon im August soll es daher koalitionäre Gespräche für erste Maßnahmen zum besseren Fußgängerschutz geben. Hora: "Denn es gibt nicht nur Radfahrer."