Palfrader & Scheuba: Zwei Zornarbeiter

Das Stück ist typisch für den Textautor Florian Scheuba: Es gibt die Wechsel zwischen Bühnen- und privater Person, die Metaebenen, den sich selbst kommentierenden Texte, den scheinbar besinnlichen, in Wahrheit sehr scharfen Schluss.



Scheuba steigt mit dem alten Kabarett-Trick ein, nämlich so zu tun, als gebe es kein Programm - lässt aber sofort Palfrader genau diesen Trick kommentieren. Die beiden spielen zu Beginn sehr gekonnt mit ihren öffentlichen Images, ernennen sich dann selbst zu "Zornarbeitern", die stellvertretend für das Publikum Ventile für den Ärger über reale Missstände öffnen - etwa durch Zertrümmern eines Kim-Jong-II-Portraits. In diesem Teil des Stückes arbeitet Scheuba wie ein Journalist, seine genauen Recherchen setzt er in gespielte Kolumnen um.



Im zweiten Teil verwandeln sich die beiden in ein österreichisch-serbisches Prolo-Paar, was für großes Gelächter sorgt, aber umgehend wieder hinterfragt wird. Nebenbei gibt es eine herrliche Hassrede von Scheuba gegen Mitmach-Theater-Rituale - und genau solche vollzieht Palfrader dann mit dem Publikum. Das ist der einzige Teil, der ein wenig bemüht wirkt.