Gunkl: Kleinhirnnahrung

"Wir - schwierig" ist Nahrung fürs Kleinhirn mit hohem Unterhaltungswert.

Anspruchsvoll, fein gesponnen und intelligent - so richtig gegen den Zeitgeist allzu leichter Konsumierbarkeit gebürstet. Oder wie ein Kritiker schrieb: "Die unterhaltsamste Art, den zweiten Bildungsweg zu beschreiten."



Gunkls Denksportübung führt wieder auf eine wundersame Reise durch die Welt der gedanklichen Möglichkeiten zu allerlei Fragen:

Was wurde aus dem kleinen Jungen, der sich damals im Prater gegen die anderen Kinder durchgesetzt hatte und Lokführer war? Wie viele Straßen in Bielefeld haben mehr als vier "u" in ihrem Namen?



Und haben Frauen - wie der Kirchentheoretiker Augustinus behauptet hat - tatsächlich einen "defectus naturae, also von Haus aus einen Potschn"?

"Würde jeder erst dann reden, wenn etwas fertig gedacht ist, dann wär's still auf der Welt." Da sich Gunkl aber sehr wohl etwas gedacht hat, kann er auch zwei Stunden lang durchreden, ohne dass er scheinbar jemals seinen Redefluss bremsen oder das Niveau schleifen lassen muss. Und Sätze sagen wie: "Damit aus einem ,Ich' und einem ,Du' ein ,Wir' wird, benötigt es die Bestätigung dieser Tatsache von beiden Seiten."