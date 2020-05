Achtung, Geisterradler

Gäbe es für Wien einen Warndienst vor Geisterradlern, würde er allein am Getreidemarkt mit seiner Arbeit kaum nachkommen: Am Mehrzweckstreifen, der von der Mariahilfer Straße Richtung Linke Wienzeile führt, sind immer wieder Radler zu sehen, die bergauf in die falsche Fahrtrichtung unterwegs sind. Andere bevorzugen gleich den Gehsteig, was erst recht regelwidrig ist.



Hans Doppel von der Initiative "Argus - die Radlobby" will derartiges Verhalten keineswegs verteidigen. Schuld an dem Chaos sei aber auch eine Fehlplanung der dortigen Rad-Anlagen: "In der Gegenrichtung fehlt ein Mehrzweckstreifen."



Obendrein endet der bestehende Streifen abrupt bei der Lehargasse, was immer wieder zu heiklen Situationen zwischen Radlern und Autofahrern führt. Laut Doppel bei Weitem nicht die einzige Fehlplanung, die behoben werden sollte.