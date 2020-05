Wenn Dichter in den Krieg ziehen

Eine Reihe bedeutender Schriftsteller war dazu ausersehen, als Front-Berichterstatter angehende Soldaten „für den Krieg zu begeistern“. Tatsächlich las man zwischen 1914 und 1918 in Zeitungen nur Jubelmeldungen über den Kriegsverlauf. „Wohl jenem Volk, das im Befehl leben darf“, stand da, das Essen im Feld sei „großartig“ und man könne „liebliche Walzerklänge hören“. Krieg wurde – streng von der k. u. k. Zensur kontrolliert – als eine Art Urlaub in Galizien oder am Isonzo dargestellt.