Schlafwandelnd in den Krieg

Der deutsche Kaiser bereitet gerade seine Yacht „Meteor“ auf eine Segelregatta an der Nordseeküste vor, als er die Nachricht von der Ermordung des österreichischen Thronfolgers in Sarajewo erhält. Er reist umgehend nach Berlin zurück, „um die Sache selbst in die Hand zu nehmen und den Frieden in Europa zu bewahren“.

Der französische Präsident legt das Telegramm mit der Mordnachricht zur Seite und schaut sich an diesem 28. Juni ungerührt einen Grand-Prix auf der Rennbahn Longchamp in Paris zu Ende an. In den Zeitungen verdrängt am nächsten Tag eine Sex & Crime-Story um die Frau des früheren Regierungschefs Caillaux das Attentat zur zweitwichtigsten Nachricht.

Und der Außenminister Italiens, dessen Bevölkerung die Bluttat teils bejubelt, bemerkt: „Das Verbrechen ist abscheulich, aber der Weltfrieden wird es nicht beklagen.“