Erst Weltkrieg, dann Künstler

Die Ernährungslage ist katastrophal, die Männer drohen zu verhungern. In ihrer Not kochen sie Frösche und schlachteten den Sanitätshund. Im letzten Kriegsjahr ist Paul Hörbiger wieder an der italienischen Front: „Der Regimentsarzt musste am laufenden Band amputieren, ein Reservist wurde von einem Granatsplitter getroffen, er hatte so unerträgliche Schmerzen, dass er ständig schrie: ,Daschiaßt’s mi, i halt’s nimmer aus!“ Ein Sanitätsoffizier gibt ihm eine Spritze, die sein Leid beendet.“