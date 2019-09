Wohntrends: Das Comeback von Linoleum & Terrazzo

Ein angenehmes Trittgefühl gepaart mit Strapazierfähigkeit – immer fußwarm, antibakteriell und noch dazu ausschließlich aus Naturprodukten hergestellt. Was wie eine Innovation am Fußboden-Markt klingt, ist eigentlich ein alter Hut: Linoleum. Bis in die Fünfzigerjahre gehörte der Belag aus Leinöl, Korkmehl, Kalkstein und Naturharzen, die auf Jute gebunden werden, zum Standard in österreichischen Eigenheimen. Viel Spielraum in der Farbauswahl gab es nicht, stattdessen einen Einheitslook in bieder marmoriertem Braun.

Linoleum wurde vergessen

Dann aber traten die damals neu entwickelten Kunststoffböden ihren Siegeszug an. Sie waren bunter, billiger und genauso praktisch.

Jetzt – in einer Zeit, in der das Wort Nachhaltigkeit verkaufsfördernd wirkt – taucht Linoleum langsam wieder aus der Versenkung auf. Der einst typische Braunton wurde längst von unendlichen Farbvariationen abgelöst. Um etwa 40 Euro pro Quadratmeter ist der natürliche Bodenbelag zwar noch immer etwas teurer als die günstigsten Plastikböden wie Laminat und Vinyl, dafür gibt es aber reine Natur unter den Füßen und ein gutes Gewissen in Sachen Umweltschutz.