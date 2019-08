Nächster Geniestreich: Virgil Abloh entwirft jetzt Wohnaccessoires

Online und auf Mykonos

Er selbst hat seine privaten Räumlichkeiten in Chicago übrigens noch nie öffentlich gezeigt. Nur sein Arbeitszimmer bei Louis Vuitton ist bekannt. In dem gibt es ein weißes Sofa kombiniert mit einer schwarzen Stehlampe - ganz so wie es auch auf den ersten Pressebildern seiner Home-Kollektion zu sehen ist. Aber mit dem Wort "kopieren" hat Abloh ohnehin keine Probleme. Es gehe oft um einen Remix vergangener Designs, so der Hobby-DJ über seine Entwürfe.

Derzeit sind die Wohnaccessoires nur in einem Off-White Shop in Mykonos ( Abloh: "Die Destination unterstreicht perfekt den Vibe, das Konzept und die minimalistische Natur der Kollektion selbst.") erhältlich und in der Empty Gallery ( New York, Paris, Mailand). Ab 1. September kann man sie auch online kaufen - wenn man schnell genug ist.