Wiens erste Brow & Lash Bar hat eröffnet

Mit der Einrichtung will man sich in der Beauty-Branche bewusst anders positionieren. Statt viel Weiß zu verwenden, entschieden sich Kreativdirektor Andi Lackner und Visagistin Alma Milcic in der Brow & Lash Bar für viel Schwarz mit Akzenten in Pink und Pistazie. Gerade einmal sechs Meter lang ist Wiens erster Beauty-Treffpunkt, wo man sich ausschließlich auf Augenbrauen und Wimpern konzentriert.

Zupfen, färben und dauerhaft liften

Zwar hat sich die Brow Bar von Benefit nur wenige Gehminuten entfernt bereits einen treuen Kundenstamm aufgebaut, dennoch wird es hier wohl kaum an Zulauf mangeln. Schließlich haben sich Augenbrauen und Wimpern in den vergangenen Jahren vom Nischen-Thema zum regelrechten Hype entwickelt.