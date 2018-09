Wien: Vier neue Mode-Stores - und eine Make-up-Lounge

& other stories

Jahrelang musste man warten, bis die H&M-Tochter & other stories mit seinen Stores auch nach Österreich kommt. Jetzt hat das schwedische Unternehmen endlich eine passende Location im ersten Wiener Gemeindebezirk gefunden. In einer ehemaligen Zara-Filiale wird neben Mode auch eine große Auswahl an Schuhen angeboten, hinzu kommt ein riesiger Bereich, der den hauseigenen Beauty-Produkten gewidmet ist. Bestseller dürfte auch in Wien der leistbare Silberschmuck werden.

Kärntner Straße 7