Laut Victoria Beckham sieht so die neue Trendhose aus

Es war ein ganz besonderes Wochenende für Victoria Beckham. Am Sonntag präsentierte die Modemacherin erstmals seit Jahren ihre neue Kollektion wieder in ihrer Heimatstadt London, nachdem sie in den vergangenen Jahren immer Teil der New York Fashion Week war. Mit der Rückkehr nach Hause feierte die 44-Jährige das zehnjährige Bestehen ihres Unternehmens. Als Veranstaltungsort für die Präsentation ihrer neuen Kollektion wählte Beckham die Galerie Thaddaeus Ropac in der Dover Street, in welcher sich auch ihr Flagship Store befindet.

Beckham ist ihrem Stil auch nach zehn Jahren im Business treu geblieben. Die Modemacherin zeigte für die Frühjahr/Sommer 2019-Saison minimalistische Kleider, weiße Hosenanzüge, Print-T-Shirts und kurzärmelige Mäntel.